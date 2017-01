В WikiLeaks приветствовали решение Обамы смягчить приговор Челси Мэннинг

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - WikiLeaks назвала победой решение президента США Барака Обамы смягчить наказание бывшему информатору организации Челси Мэннинг.

"Победа: Обама смягчил приговор Челси Мэннинг с 35 лет до 7. Дата выхода на свободу - 17 мая", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере WikiLeaks .

VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https://t.co/HndsbVbRer