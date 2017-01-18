В WikiLeaks приветствовали решение Обамы смягчить приговор Челси Мэннинг

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - WikiLeaks назвала победой решение президента США Барака Обамы смягчить наказание бывшему информатору организации Челси Мэннинг.

"Победа: Обама смягчил приговор Челси Мэннинг с 35 лет до 7. Дата выхода на свободу - 17 мая", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере WikiLeaks .

VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https://t.co/HndsbVbRer — WikiLeaks (@wikileaks) 17 января 2017 г.

Ранее газета The New York Times на Белый дом сообщила, что Барак Обама смягчил наказание Мэннинг. Она официально выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

Рядовой Брэдли Мэннинг, ныне известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже после заключения под стражу Брэдли Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.