Пентагон подтвердил передачу Оману десяти узников Гуантанамо

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пентагон сообщил о передаче правительству Омана десяти заключенных из тюрьмы Гуантанамо.

"На сегодняшний день в Гуантанамо остаются 45 заключенных", - говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны США. Соединенные Штаты выразили благодарность правительству Омана за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия США по закрытию тюрьмы Гуантанамо.

6 января Пентагон подтвердил информацию о передаче четырех узников Гуантанамо Саудовской Аравии, тогда в тюрьме оставалось 55 заключенных.

Избранный президент США Дональд Трамп не считает нужным освобождать заключенных Гуантанамо. "Больше никого не нужно освобождать из Гуантанамо. Это крайне опасные люди, и им не должно быть позволено вернуться на поле боя", - написал он 3 января в Твиттере".

Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника. Тюрьма расположена на территории бессрочно арендуемой США военно-морской базы в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноимённого города.