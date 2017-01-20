Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова

Об освобождении гражданина РФ стало известно еще летом 2016 года, возвращаться на родину он не захотел

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пентагон в четверг сообщил о передаче в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию четырех узников тюрьмы Гуантанамо (Куба), в том числе россиянина Равиля Мингазова.

"Минобороны США объявило сегодня о передаче трех заключенных: Равиля Мингазова, Хаджи Вали Мухаммеда и Йассима Касима из тюрьмы Гуантанамо правительству ОАЭ", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что еще один узник был передан властям Саудовской Аравии. "Министерство обороны объявило сегодня о переводе Джабрана Аль-Кахтани из следственного изолятора в Гуантанамо правительству Королевства Саудовская Аравия", - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, в тюрьме остаются 41 заключенный.

США выразили благодарность правительству Саудовской Аравии и правительству Объединенных Арабских Эмиратов за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия США по закрытию Гуантанамо.

Гражданин РФ Мингазов провел в Гуантанамо 14 лет. Его арестовали в Пакистане, где он, по версии американских спецслужб, проходил тренинг в лагере для террористов. Сам Мингазов обвинения в свой адрес категорически отвергал. Российские власти неоднократно требовали отправки Мингазова на родину.

В июле 2016 года власти США подтвердили освобождение Мингазова. Он не выразил желания возвращаться в Россию, опасаясь уголовного преследования. Кроме того, военное ведомство приводило слова Мингазова, согласно которым даже лечение, оказанное ему в условиях Гуантанамо, было лучше такового в РФ.