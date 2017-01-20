Главные новости
В миреМексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в СШАВ миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина МингазоваВ миреИнаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне на фоне многотысячных протестов
В мире

Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова

Об освобождении гражданина РФ стало известно еще летом 2016 года, возвращаться на родину он не захотел

Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова
Тюрьма в Гуантанамо
Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пентагон в четверг сообщил о передаче в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию четырех узников тюрьмы Гуантанамо (Куба), в том числе россиянина Равиля Мингазова.

"Минобороны США объявило сегодня о передаче трех заключенных: Равиля Мингазова, Хаджи Вали Мухаммеда и Йассима Касима из тюрьмы Гуантанамо правительству ОАЭ", - говорится в заявлении ведомства.

В миреТрамп посчитал ненужным освобождать заключенных ГуантанамоТрамп посчитал ненужным освобождать заключенных ГуантанамоЧитать подробнее

Отмечается, что еще один узник был передан властям Саудовской Аравии. "Министерство обороны объявило сегодня о переводе Джабрана Аль-Кахтани из следственного изолятора в Гуантанамо правительству Королевства Саудовская Аравия", - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, в тюрьме остаются 41 заключенный.

США выразили благодарность правительству Саудовской Аравии и правительству Объединенных Арабских Эмиратов за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия США по закрытию Гуантанамо.

Гражданин РФ Мингазов провел в Гуантанамо 14 лет. Его арестовали в Пакистане, где он, по версии американских спецслужб, проходил тренинг в лагере для террористов. Сам Мингазов обвинения в свой адрес категорически отвергал. Российские власти неоднократно требовали отправки Мингазова на родину.

В июле 2016 года власти США подтвердили освобождение Мингазова. Он не выразил желания возвращаться в Россию, опасаясь уголовного преследования. Кроме того, военное ведомство приводило слова Мингазова, согласно которым даже лечение, оказанное ему в условиях Гуантанамо, было лучше такового в РФ.

Теги: Равиль Мингазов, Гуантанамо, США, ОАЭ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Мексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в СШАМексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в США
Процесс занял больше годаПодробнее
Инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне на фоне многотысячных протестовИнаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне на фоне многотысячных протестов
Поклонникам избранный президент обещает грандиозное шоу за $200 млнПодробнее
Медведев подвел итоги работы администрации ОбамыМедведев подвел итоги работы администрации Обамы
Премьер возложил на уходящего президента ответственность за полную деградацию отношений России и СШАПодробнее
Сенегальские войска вошли на территорию ГамбииСенегальские войска вошли на территорию Гамбии
Соседнее с Гамбией государство намерено обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах Адаме БарроуПодробнее
Задержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничествоЗадержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничество
Задержание осуществлялось по запросу ФБР и ИнтерполаПодробнее
Власти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программистаВласти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программиста
По некоторым данным, россиянин был задержан по запросу ФБР и ИнтерполаПодробнее
Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7
Этот вопрос глава совета министров Италии обсудил с Ангелой МеркельПодробнее
В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибшихВ накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
Спасти удалось лишь немногих постояльцевПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в СШАВ миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина МингазоваВ миреИнаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне на фоне многотысячных протестовВ миреМедведев подвел итоги работы администрации Обамы
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова
Мексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в США
Хабаровским живодеркам предъявили окончательные обвинения
Подтверждена гибель члена Верховного суда Бразилии в авиакатастрофе над Атлантикой
На следующий день после инаугурации Трамп посетит ЦРУ
Порошенко обсудил с новым генсеком ООН минские соглашения и Крым
Послом США в Великобритании при Трампе станет владелец футбольного клуба
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи