Главные новости
В миреТереза Мэй выбрала "жесткий сценарий" для Brexit. ОбобщениеЭкономика"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"В РоссииАртемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебаты
В мире

Маккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем Востоке

Он призвал строить мир с Россией посредством силы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американский сенатор Джон Маккейн считает, что Россия отобрала у США роль главного игрока в ближневосточной политике.

"Нет ничего более значительного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили США на мирную конференцию (по Сирии в Астане - ИФ). США даже не являются ее частью, они лишь приглашены. Так далеко дело еще не заходило", - сказал Маккейн в интервью телеканалу MSNBC. По его словам, несмотря на то, что Россия является только 15-й экономикой мира, она стала "главным игроком на Ближнем Востоке".

Сенатор отметил, что действия России в Сирии "сужают пропасть между США и Россией в военном отношении", это, считает он, "должно вызывать тревогу" в Вашингтоне.

Маккейн предложил поступать с Россией "так, как это делал Рональд Рейган", который был президентом США в 1981-1989 годах: "устанавливать мир посредством силы". Он отметил, что озабочен заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о готовности сотрудничать с Россией против террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

В связи с этим он выразил надежду, что Трамп "прислушается к выдающимся людям, которыми он себя окружил", в частности, к кандидату на пост министра обороны Джеймсу Мэттису, будущему советнику по вопросам национальной обороны Майклу Флинну, Джону Келли, которого Трамп прочит на пост министра внутренней безопасности, а также номинанту на пост госсекретаря Рексу Тиллерсону, если последний "правильно расставит приоритеты".

Теги: США, Россия, Дональд Трамп, Джон Маккеин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Пентагон подтвердил передачу Оману десяти узников ГуантанамоПентагон подтвердил передачу Оману десяти узников Гуантанамо
В спецтюрьме США остается 45 заключенныхПодробнее
Обама сократил срок заключения информатору WikiLeaks Челси МэннингОбама сократил срок заключения информатору WikiLeaks Челси Мэннинг
Вместо 2045 года Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 годаПодробнее
Трамп на инаугурации присягнет сразу на двух БиблияхТрамп на инаугурации присягнет сразу на двух Библиях
Первая — Библия, на которой присягал Линкольн, вторая — личная Библия ТрампаПодробнее
Тереза Мэй выбрала "жесткий сценарий" для Brexit. ОбобщениеТереза Мэй выбрала "жесткий сценарий" для Brexit. Обобщение
Рынок и политики неоднозначно отреагировали на решение Лондона полностью уйти из европейского рынкаПодробнее
Путин усомнился во встречах Трампа с "девушками легкого поведения"Путин усомнился во встречах Трампа с "девушками легкого поведения"
Российский президент считает, что богатый организатор конкурсов красоты и так общался с самыми красивыми женщинами мираПодробнее
ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцамиЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцами
Иски к России подали 45 граждан США, которые из-за "закона Димы Яковлева" не смогли завершить уже начатое оформление документовПодробнее
Поиски малайзийского лайнера МН370 прекращеныПоиски малайзийского лайнера МН370 прекращены
Власти Австралии, Китая и Малайзии решили остановить поиски после того, как обследовали территорию площадью 120 тыс. км западнее АвстралииПодробнее
Поисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ БишкекаПоисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ Бишкека
Вторник объявлен в Киргизии днем траура по жертвам авиакатастрофыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью

Владимир Путин о "компромате" на Дональда Трампа

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТереза Мэй выбрала "жесткий сценарий" для Brexit. ОбобщениеЭкономика"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"В РоссииАртемий Лебедев вызвал Алексея Навального на теледебатыВ миреПутин усомнился во встречах Трампа с девушками легкого поведения
РФ выразила готовность содействовать гуманитарным организациям в Сирии
Американка подала в суд Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах
Маккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем Востоке
Ассанж и Сноуден приветствовали смягчение наказания информатору WikiLeaks
Пентагон подтвердил передачу Оману десяти узников Гуантанамо
Новейший легкий истребитель МиГ-35 передадут на госиспытания в феврале
В WikiLeaks приветствовали решение Обамы смягчить приговор Челси Мэннинг
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи