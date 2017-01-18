Маккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем Востоке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американский сенатор Джон Маккейн считает, что Россия отобрала у США роль главного игрока в ближневосточной политике.

"Нет ничего более значительного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили США на мирную конференцию (по Сирии в Астане - ИФ). США даже не являются ее частью, они лишь приглашены. Так далеко дело еще не заходило", - сказал Маккейн в интервью телеканалу MSNBC. По его словам, несмотря на то, что Россия является только 15-й экономикой мира, она стала "главным игроком на Ближнем Востоке".

Сенатор отметил, что действия России в Сирии "сужают пропасть между США и Россией в военном отношении", это, считает он, "должно вызывать тревогу" в Вашингтоне.

Маккейн предложил поступать с Россией "так, как это делал Рональд Рейган", который был президентом США в 1981-1989 годах: "устанавливать мир посредством силы". Он отметил, что озабочен заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о готовности сотрудничать с Россией против террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

В связи с этим он выразил надежду, что Трамп "прислушается к выдающимся людям, которыми он себя окружил", в частности, к кандидату на пост министра обороны Джеймсу Мэттису, будущему советнику по вопросам национальной обороны Майклу Флинну, Джону Келли, которого Трамп прочит на пост министра внутренней безопасности, а также номинанту на пост госсекретаря Рексу Тиллерсону, если последний "правильно расставит приоритеты".