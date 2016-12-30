Маккейн организует слушания в сенате США по российской киберугрозе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн планирует 5 января провести слушания по вопросу о российской киберугрозе, сообщает в пятницу издание Politico.

По его информации, на слушаниях в комитете выступят директор Нацразведки США Джеймс Клаппер, глава Кибернетического командования США Майк Роджерс, замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

Politico отмечает, что слушания состоятся лишь спустя три дня после начала работа конгресса нового созыва.

В минувший четверг администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско, они должны покинуть США до 1 января.

После того, как было объявлено о введении США санкций, Маккейн и еще один сенатор-республиканец Линдси Грэм заявили, что постараются сделать все возможное в конгрессе, чтобы наложить более жесткие санкции в отношении РФ.

По их мнению, введенные ограничительные меры являются "небольшой ценой" для РФ, чтобы заплатить за якобы вмешательство в президентские выборы США.