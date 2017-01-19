В Турции арестовали двух человек по делу об убийстве посла России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суд столицы Турции Анкары арестовал двух человек, задержанных в рамках расследования убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

Один из арестованных - сотрудник полиции Серджан Башар, который, по версии следствия, имеет отношение к FETO - организации оппозиционного турецкого богослова Фетуллаха Гюлена. Этот арестованный, как считают правоохранители, курировал сторонников FETO среди курсантов полицейской школы в Измире, где проходил обучение убийца российского посла Мевлют Мерт Алтынташ. Кроме этого, по данным агентства, Алтынташ во время пребывания в Анкаре прописался в доме, который принадлежал Башару.

Второй арестованный - предприниматель Энес Асим Силин. Оба арестованных отправлены в тюрьму.

Накануне сотрудники прокуратуры Анкары допросили по делу об убийстве Карлова пять человек. После допроса один человек был отпущен, а еще двое были освобождены под подписку о невыезде.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний полицейский Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что связь убийцы российского посла с FETO подтверждается документами, полученными турецким следствием. Проживающий в США Гюлен ранее осудил убийство в Турции российского посла Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения FETO.