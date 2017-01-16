Убийцу российского посла в Турции захоронили на безымянном кладбище

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Убийца посла России в Анкаре Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ захоронен на безымянном кладбище в Анкаре. Об этом сообщает в понедельник турецкое Анатолийское агентство новостей.

По его данным, захоронение было осуществлено 13 января после того, как его родственники отказались забирать его тело из морга. В соответствии с турецким законодательством, они могли забрать тело Алтынташа из морга в течение 15 дней, но не сделали этого. Сообщение о захоронении было распространено лишь в понедельник.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений.

Алтынташ был убит в ходе полицейской операции.