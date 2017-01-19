Россиян не было в погребенном под лавиной итальянском отеле

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российских туристов не было среди погибших в итальянском отеле, на который минувшей ночью обрушилась лавина, сообщила "Интерфаксу" начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.

Спасатели обнаружили около 30 погибших туристов в отеле, который был погребен под лавиной в итальянской провинции Пескара региона Абруццо, сообщила в четверг газета Daily Express.

Трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. В отеле Rigopiano 4* находилось не менее 20 туристов и персонал, отмечает издание.

Сигнал бедствия подали два постояльца отеля, которые в момент схода лавины находились возле гостиницы. Они отправили спасателям сообщение через мессенджер WhatsApp, написав: "Помогите! Мы умираем от холода". На место происшествия спасателям удалось добраться на лыжах в 4 утра по местному времени. Отправивших просьбу о помощи постояльцев удалось спасти. В самом отеле был виден свет, но голосов не было слышно.

В среду утром в центральных регионах Италии (в том числе в Аппенинских горах) произошли пять подземных толчков, которые ощущались в Риме и других городах. В конце октября - начале ноября 2016 года в центральных районах Италии, в частности, Марке и Умбрии, произошло несколько землетрясений. Первое разрушительное землетрясение произошло в августе в Аматриче, оно унесло жизни почти 300 человек и оказалось самым сильным в стране с 1980 года.