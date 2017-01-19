Задержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничество

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский гражданин Станислав Лисов был задержан в Барселоне в связи с обвинением со стороны США в кибермошенничестве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что консульство РФ получило официальное уведомление о задержании российского гражданина Станислава Лисова.

"Он был объявлен в международный розыск США за участие в преступной группе, созданной для совершения мошенничества с использованием электронных средств и компьютерных технологий. 17 января к задержанному пришел сотрудник генерального консульства", - заявила Захарова.

Ранее в посольстве РФ в Мадриде "Интерфаксу" подтвердили факт задержания Лисова в Барселоне. "После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства в Барселоне инициативно установили контакт с испанскими правоохранительными органами в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи", - сказал пресс-секретарь посольства Василий Ниорадзе.

Российский гражданин, программист Лисов был задержан 13 января испанской полицией в Барселоне. Полицейские сообщили родственникам Лисова, что задержание осуществлялось по запросу ФБР и Интерпола.