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Помощница Трампа рассказала про его инаугурационную речь

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой", сообщила в четвер журналистам его помощница Келлин Конуэй.

Она отметила, что в своем выступлении Трамп будет позиционировать себя как "человек действия, который хочет объединить страну".

"Трамп - человек действия, и вы услышите это завтра", - сказала она, добавив что "выступление готовилось под влиянием речей президентов Авраама Линкольна и Джона Кеннеди".

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Теги: Дональд Трамп, США
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