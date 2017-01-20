Инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне на фоне многотысячных протестов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Инаугурация избранного 45-го президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне в пятницу, 20 января, на фоне бойкотов и многочисленных акций протеста противников избранного президента; сам он обещает "грандиозное шоу".

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Традиционно в США инаугурации проходят по одному и тому же сценарию уже в течение последних 200 лет, и этот сценарий претерпевал лишь незначительные изменения.

Для Трампа и его вице-президента Майкла Пенса этот день начнется с богослужения в Епископальной церкви святого Иоанна, которая расположена в непосредственной близости от Белого дома. После этого, в соответствии с традицией, уходящий президент Барак Обама с супругой пригласит Трампа и его жену Меланию на утренний чай в Белый дом, откуда впоследствии они торжественно проследуют в автомобильном кортеже в Капитолий.

Непосредственно церемония инаугурации начнется в 09:30 по времени восточного побережья США (17:30 по Москве) с музыкальных выступлений у западной лестницы Капитолия. Ожидается, что 16-летняя певица Джеки Иванко споет национальный гимн. После 11 утра начнутся выступления религиозных лидеров, затем будет приведен к присяге вице-президент Майкл Пенс, а в полдень (20:00 по Москве) произнесет текст присяги сам Дональд Трамп.

Он будет клясться на инаугурационной Библии президента Авраама Линкольна, а также на Библии, которую подарила ему мать в 1955 году.

После этого Трамп произнесет инаугурационную речь, которая, начиная с инаугурации президента Джорджа Вашингтона в 1789 году, является важнейшим событием инаугурации и рассматривается как декларация принципов новой администрации. Самую короткую инаугурационную речь, состоящую всего лишь из 135 слов, произнес Джордж Вашингтон, а самую длинную в истории - президент Вильям Генри Харрисон в 1841 году, который на церемонии простудился и скончался от пневмонии спустя месяц.

После церемонии Трамп и Пенс посетят торжественный обед в Капитолии.

В 15:00 в Вашингтоне состоится инаугурационный парад. Деревянные трибуны для зрителей были построены на Пенсильвания-авеню незадолго до церемонии. Обычно в параде участвуют военные оркестры, торжественным маршем проходят пешие и конные военнослужащие, студенты, ветераны, едут гражданские и военные автомобили, а в этот раз, по некоторым сведениям, проедет даже колонна тракторов. Сообщалось, что в параде примут участие 8 тыс. человек. Президент США принимает парад, стоя на трибуне у Белого дома.

После семи вечера пройдут три официальных инаугурационных бала, в каждом из которых примет участие президент и первая леди. Помимо этого, в американской столице пройдут и неофициальные, а также полуофициальные балы, многочисленные концерты и фейерверки.

Традиционно гостями инаугурации становятся общественные деятели, политики, члены дипкорпуса, бывшие президенты. Россию на церемонии будет представлять посол РФ в США Сергей Кисляк. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать 39-й президент США Джимми Картер, 42-й президент Билл Клинтон с супругой Хиллари, 43-й президент Джордж Буш-младший. Незадолго до инаугурации Джордж Буш-старший и его супруга Барбара попали в больницу и извинились перед Трампом за то, что пропустят инаугурацию по состоянию здоровья.

Цены на билеты на инаугурацию начинаются от $150. А самый дорогой пакет билетов, которые стоят $1 млн, предоставляет купившему возможность участвовать в официальном бале, общаться с членами кабинета Трампа, вип-трибуну на параде, и даже поужинать при свечах с президентской четой.

По данным СМИ, инаугурация обойдется в $200 млн, в то время как на инаугурацию Барака Обамы в 2009 году было потрачено $124 млн. Возможно, это объясняется повышенными мерами безопасности, так как торжественная церемония будет проходить на фоне многотысячных протестов противников избранного президента. Пришлось дополнительно мобилизовать 3 тыс. резервистов, кроме того, несколько тысяч бойцов Национальной гвардии также будут обеспечивать безопасность.

БОЙКОТ И ПРОТЕСТЫ

Избранному президенту придется столкнуться в день своей инаугурации с бойкотом и акциями протеста как со стороны обычных американцев, выступающих против его политики, так и со стороны ряда членов Конгресса и знаменитостей.

Около 40 конгрессменов отказались участвовать в торжественной церемонии. Кроме того, по данным СМИ, не захотели выступать на инаугурации певицы Селин Дион и Дженифер Холидей. Кроме того, сообщалось, что десятки, а возможно и сотни тысяч американцев планируют выйти на улицы и принять участие в массовых уличных акциях.

Наиболее массовая акция на следующий после инаугурации день состоится в Вашингтоне, где пройдет "Женский марш". Организаторы акции ожидают участия 200 тысяч человек, которые в 10 утра по времени Восточного побережья США встретятся у Капитолийского холма и далее пойдут по направлению к Белому дому.

Непосредственно в день инаугурации 20 января пройдет "молчаливая акция протеста" у здания Капитолия. В твиттере и фейсбуке ее участники объединяются под хэштегом #NotMyPresident ("Это не мой президент"). "Мы должны ясно заявить обществу, что мы не выбирали этого человека на пост президента и мы не согласны с его идеологией", - пишут организаторы акции. Более 20 тыс. человек в соцсетях выразили намерение присоединиться к протесту.

ОЖИДАНИЯ МОСКВЫ

В Москве рассчитывают, что президентство Трампа поможет вывести из кризиса российско-американские отношения.

"Хотелось бы надеяться, что с переменами в Белом доме удастся переломить опасную тенденцию к деградации российско-американских связей, вывести отношения из пике, в которое их вогнал Барак Обама. Надеемся, что администрация Дональда Трампа проявит мудрость и нацеленность на нормальный прагматичный диалог, к которому Россия всегда была готова", - сказала накануне на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая в преддверии инаугурации на вопрос "Интерфакса" о том, как быстро после 20 января российская сторона наладит взаимодействие с командой Трампа, сказал: "Никакого автоматизма из серии, что без 1 минуты 12 мы говорим с одними людьми, а в 00:01 с совершенно другими, быть не может".

"В госструктурах США, ведомствах, министерствах уже определенное время работают так называемые переходные команды, которые обеспечивают преемственность и функционирование госаппарата при смене администрации", - напомнил высокопоставленный дипломат.

Кроме того, по его словам, "нужно разобраться, как быстро пойдут изменения в руководящем звене и на других уровнях в американских структурах". "Некоторые высокопоставленные представители из нынешнего состава вполне могут задержаться на некоторое время уже после того, как в Белом доме появится новый президент. Другой вопрос, какую политику они будут проводить и какие они будут получать инструкции", - отметил Рябков.

Он также сообщил, что не усматривают никаких противоречий между избранным президентом США Дональдом Трампом и членами его будущей команды, отметив, что судить в Москве о новой администрации будут по делам. Как подчеркнул Рябков, "судить будем по делам". "Наговорено и написано столько всякого по всем вопросам, что мы будем руководствоваться известным марксистским подходом, что практика - это критерий истины", - заявил замглавы МИД РФ.