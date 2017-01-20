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Дональд Трамп вступил в должность президента США

Есть обновление от 20:19

Миллиардер принес присягу на ступенях Капитолия в Вашингтоне

Дональд Трамп вступил в должность президента США
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В США официально начался первый срок полномочий 45-го президента США Дональда Трампа.

Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент.

Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Присягу Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.

В своей речи президент Трамп поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и подчеркнул, что на этой церемонии не просто передается власть от одного президента другому или от одной партии другой, но на этой церемонии власть переходит от Вашингтона к простым американцам.

"20 января 2017 года войдет в историю как день, когда простые люди снова стали правителями своей страны", - заявил Трамп, вновь подчеркнув, что теперь голоса обычных американцев будут услышаны.

Он также добавил, цитируя свои предвыборные лозунги, что "Америка вернет свои рабочие места, свои границы, свое благосостояние и свои мечты".

Interfax.ru ведет текстовый онлайн церемонии инаугурации.

Инаугурация Дональда Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурацииЦерковная служба в преддверии церемонии инаугурации в церкви св. Иоанна в ВашингтонеБарака Обама с женой Мишель перед встречей избранного президента США Дональда Трампа в Белом домеБывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурацииВице-президент США Майк Пенс прибывает на церемонию президентской инаугурацииПрезидент США Дональд Трамп и бывший президент США Барак Обама
Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурации
Теги: США, Барак Обама
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