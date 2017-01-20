Дональд Трамп вступил в должность президента США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В США официально начался первый срок полномочий 45-го президента США Дональда Трампа.

Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент.

Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Присягу Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.

В своей речи президент Трамп поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и подчеркнул, что на этой церемонии не просто передается власть от одного президента другому или от одной партии другой, но на этой церемонии власть переходит от Вашингтона к простым американцам.

"20 января 2017 года войдет в историю как день, когда простые люди снова стали правителями своей страны", - заявил Трамп, вновь подчеркнув, что теперь голоса обычных американцев будут услышаны.

Он также добавил, цитируя свои предвыборные лозунги, что "Америка вернет свои рабочие места, свои границы, свое благосостояние и свои мечты".

Interfax.ru ведет текстовый онлайн церемонии инаугурации.