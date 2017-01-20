Белый дом подтвердил намерение построить стену вдоль границ США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтверждает намерение построить стену вдоль границ США для предотвращения нелегальной иммиграции.

"Президент Трамп намерен построить стену для прекращения нелегальной иммиграции, для того, чтобы остановить банды и насилие, остановить поток наркотиков в наши дома", - говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".

Как отмечается в документе, президент США также намерен укрепить пограничное законодательство и депортировать нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, которые остаются на территории США.

20 января прошла церемония инаугурации 45-го президента США, Дональд Трамп официально вступил в должность президента.

Ранее Трамп заявлял, что намерен сразу после прихода к власти приступить к строительству стены на границе с Мексикой.

"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", - сказал он на пресс-конференции в США, пояснив, что решением формальных вопросов по этой теме занят избранный вице-президент США Майк Пенс.

Трамп подчеркнул, что по-прежнему намерен добиться от Мехико возмещения затрат на строительство. "Я не знаю, в какой форме это может быть. Это может быть в форме налога или просто выплаты", - пояснил избранный президент.

При этом Трамп подчеркнул, что "любит мексиканский народ", но намерен защитить США от нелегальной иммиграции.