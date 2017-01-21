По пути в Белый дом Трампа приветствовали люди c российским флагом

Прибывший в Белый дом в качестве его нового хозяина Трамп принимает парад

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - По пути следования кортежа президента США Дональда Трампа от здания конгресса в Белый дом новый глава американской администрации решил выйти из бронированного лимузина, чтобы лично поприветствовать собравшихся, и случайно оказался на фоне людей, державших в руках российский флаг.

Согласно трансляции телеканала CNN, непродолжительный "выход к народу" Трампа и его супруги с сыном в окружении толпы сотрудников секретной службы, плотно окруживших президента, состоялся в районе принадлежащего Трампу отеля на Пенсильвания-авеню.

Перед приездом в Белый дом в Капитолии прошел его обед с членами конгресса США.

В проходящем в настоящее время у Белого дома параде, который принимает Трамп, участвуют оркестры, пожарные подразделения, конные отряды, а также группы ветеранов. Всего задействовано не менее 8,5 тыс. человек из четырех десятков различных организаций.