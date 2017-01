По пути в Белый дом Трампа приветствовали люди c российским флагом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - По пути следования кортежа президента США Дональда Трампа от здания конгресса в Белый дом новый глава американской администрации решил выйти из бронированного лимузина, чтобы лично поприветствовать собравшихся, и случайно оказался на фоне людей, державших в руках российский флаг.

.@POTUS and @FLOTUS and First Family walk the parade. #Inauguration #Trump45 pic.twitter.com/Sj3KaEAq9p