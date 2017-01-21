Сенаторы утвердили Джеймса Мэттиса в должности главы Пентагона

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Верхняя палата Конгресса США в первый день президентства Дональда Трампа поддержала кандидатуру Джеймса Мэттиса на пост министра обороны.

Несколько часов ранее вступивший в должность главы Соединенных Штатов Трамп подписал первые документы, среди которых был прошедший одобрение в Конгрессе закон, предоставляющий право генералу в отставке Мэттису занять пост шефа Пентагона.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование пока продолжается, но необходимое число голосов уже набрано. Из 100 сенаторов 68 выступил "за".

Таким образом, Мэттис в виде исключения возглавит Минобороны США вопреки действующим правилам: ранее семи лет с момента его ухода с военной службы.