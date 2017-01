Мэр Нью-Йорка пообещал сотрудничать с администрацией Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио готов "протянуть руку помощи" администрации вступившего в должность президента США Дональда Трампа при условии, что они "действительно займутся делом".

"Если администрация Трампа действительно хочет заняться делом, я протяну им руку помощи. Но моя работа - противодействовать любым подходам, которые вредят Нью-Йорку", - написал он в день инаугурации у себя в твиттере.

If the Trump administration wants to do real work, they’ll find an open hand from me. But my job is to fight any policy that hurts NYC.