В Вашингтоне в ходе протестов против Трампа арестованы более 200 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - К вечеру пятницы по местному времени в Вашингтоне арестовано 217 человек, которые принимали участие в акциях против инаугурации Дональда Трампа, сообщил представитель столичной полиции.

Протестные выступления в городе продолжаются. Как сообщает агентство Associated Press, в некоторых районах люди, стоя лицом к полицейскому оцеплению, скандируют "Нет Трампу".

Полиция Вашингтона в некоторых случаях применяет слезоточивый газ и перцовые баллончики в противостоянии с протестующими в центре города, демонстранты бросают в представителей правоохранительных органов кирпичи, бутылки с водой и куски бетона. В результате пострадали шесть полицейских, сообщает Associated Press.

Вместе с тем, Трамп, официально вступив в должность, в присутствии членов своей семьи, а также семьи вице-президента Майка Пенса уже подписал ряд указов.