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Задержанный во время инаугурации Трампа журналист телеканала RT освобожден

Корреспондента задержали вместе с участниками протестных акций в Вашингтоне

Задержанный во время инаугурации Трампа журналист телеканала RT освобожден
Полицейские пытаются сместить с проезжей части протестующих против Трампа, перекрывших улицу в Вашингтоне
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американская полиция отпустила, задержанного накануне в Вашингтоне российского журналиста, корреспондента Russia Today (RT), освещавшего протестные акции против инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

"Только что получил известие, что наш репортёр Александр Рубинштейн освобожден полицией Вашингтона", - приводит издание сообщение из Твиттера его коллеги.

Накануне телеканал сообщил о задержании своего сотрудника полицейскими, несмотря на то, что тот показал свое удостоверение журналиста.

Ранее сообщалось, что одетые во все черное противники избранного президента США Д.Трампа в Вашингтоне или витрины и стекла машин. Были задержаны более двухсот протестующих, в ходе противостояния стражи порядка применяли слезоточивый газ и перцовые баллончики. Шесть полицейских пострадали.

Теги: США, Вашингтон, Дональд Трамп
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