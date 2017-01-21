Задержанный во время инаугурации Трампа журналист телеканала RT освобожден

Полицейские пытаются сместить с проезжей части протестующих против Трампа, перекрывших улицу в Вашингтоне

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американская полиция отпустила, задержанного накануне в Вашингтоне российского журналиста, корреспондента Russia Today (RT), освещавшего протестные акции против инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

"Только что получил известие, что наш репортёр Александр Рубинштейн освобожден полицией Вашингтона", - приводит издание сообщение из Твиттера его коллеги.

Накануне телеканал сообщил о задержании своего сотрудника полицейскими, несмотря на то, что тот показал свое удостоверение журналиста.

Ранее сообщалось, что одетые во все черное противники избранного президента США Д.Трампа в Вашингтоне или витрины и стекла машин. Были задержаны более двухсот протестующих, в ходе противостояния стражи порядка применяли слезоточивый газ и перцовые баллончики. Шесть полицейских пострадали.