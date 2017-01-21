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В ДНР обвинили наблюдателей ОБСЕ в некомпетентности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе несколько дней назад посетили район Донецкой фильтровальной станции (ДФС) и видели там украинские позиции, однако не указали этого в своем отчете, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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"Осмотрев место размещения блиндажа ВСУ в двухстах метрах от ДФС, в своем отчете отметили это как "некое сооружение". При этом следует отметить, что автомобиль Миссии ОБСЕ остановился в непосредственной близости от блиндажа с личным составом ВСУ, и зафиксировал его нахождение там. У нас есть даже фотография украинской позиции с автомобилем международных наблюдателей", - сказал он на брифинге в субботу, обвинив миссию ОБСЕ в некомпетентности.

Ранее Басурин потребовал ОБСЕ доказательств или опровержения обнаружения наблюдателями станции радиоэлектронной борьбы Р-300 на территории ДНР.

"В последнем отчете было указано, что ваши мониторы видели станцию радиоэлектронной борьбы Р-300, хотелось бы доказательную базу этого, если они не смогут предоставить, тогда сделать опровержение", - обратился он к первому заместителю главы специальной мониторинговой миссии на Украине Александру Хугу.

В свою очередь Хуг отметил: "Если действительно эта информация неправильна, тогда да, будут определенные изменения. И вы, как представитель так называемой ДНР, конечно, можете к нам всегда обращаться с вопросами, которые у вас возникают, мы открыты".

Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ОБСЕ
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