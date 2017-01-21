Замглавы миссии ОБСЕ приехал в донецкий поселок Александровка

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл в поселок Александровка для совершения пешего патруля и оценки обстановки с безопасностью, передает в субботу корреспондент "Интерфакса" с места событий.

За несколько часов до этого Хуг посетил подконтрольный Украине населенный пункт Марьинка в пригороде Донецка, где провел такой же пеший патруль и пообщался с местными жителями.

"Я патрулирую Александровку, перед этим я был по другую сторону линии соприкосновения в Марьинке. Под нашим вниманием был объект газораспределения. Многие семьи в этом населенном пункте находятся без газа, необходимо, чтобы стороны соблюдали режим тишины, чтобы возможно было восстановить его подачу", - сказал он журналистам.

По его словам, после Александровки ОБСЕ посетит Донецкую фильтровальную станцию, чтобы провести оценку безопасности.

Также Хуг добавил, что в ОБСЕ зарегистрировали нарушение режима прекращения огня этой ночью, в том числе получили изображения с камер в районе Донецкого аэропорта.

Тем временем, ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвинили Киев в обстреле района Ясиноватой. "Ночью был обстрел района Ясиноватой из артиллерийских систем калибром 152-мм", - сообщил в субботу журналистам представитель минобороны ДНР.