Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акции протеста на следующий день после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, сообщает NBC.

По данным СМИ, на основной марш в Вашингтоне, как ожидается, выйдут около 200 тысяч человек, причем в столицу США специально съезжаются участники из других штатов. Также акции проходят в различных городах Азии, Европы и Африки. Как отмечает Daily Mail, по оценкам организаторов, в митингах примут участие около 2,2 млн человек по всему миру.

Так называемый "Марш на Вашингтон" специально запланировали на 21 января - следующий день после инаугурации 45-го президента США. Организаторы подчеркивают, что это "акции за права женщин". Между тем, некоторые участницы называют их антирамповскими, а некоторые уточняют, что это акция в стиле "Трамп, я слежу за тобой". Они убеждены, что новой администрации следует отдельно напомнить, что "права женщин - это права человека".

This is how many people are at the Women's March on Washington right now #WomensMarch pic.twitter.com/6KGvegEWPx — Brian M.K. Allen (@brianmka) 21 января 2017 г.

Вышедшие на улицы заявляют, что раньше не интересовались политикой, но недавние выборы заставили их заявить о своей гражданской позиции. Некоторые женщины несут плакаты с обращенными к Трампу лозунгами "Америка не встанет на колени перед тираном", другие сосредоточились на важных для них вопросах иммиграции и права на аборты.

"Риторика прошедших выборов оскорбила и демонизировала многих из нас, угрожала многим из нас. Во имя демократии и борцов за гражданские права, во имя достоинства и справедливости мы, во всем своем разнообразии, хотим показать, что нас много, нас нельзя игнорировать", - приводит NBC выдержку из программы акции.

По словам активисток, предвыборная кампания была наполнена расовыми и религиозными стереотипами и сексизмом.

Многие американские звезды кино и музыки обещали принять участие в акциях.

Участники аналогичной акции в Сиднее заявили, что вышли на улицы, чтобы показать американкам, "что жительницы Австралии солидарны с ними". В Бангкоке митинг прошел под лозунгом "Мосты, а не стены".