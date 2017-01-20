К акции американок против Трампа присоединятся жительницы других стран

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Женщины из разных стран мира решили последовать примеру жительниц США и выйти на улицы своих городов на акцию против избранного президента Дональда Трампа, сообщает CNBC.

Так называемый "Марш женщин на Вашингтон" пройдет 21 января, с его помощью организаторы намерены потребовать от новой администрации "уважать права женщин".

В самих США ожидается 200 тысяч участниц, организаторы заявляют, что присоединиться к акции хотят жительницы 616 городов по всему миру. Они намерены провести схожие акции в этот же день, и в них, по некоторым оценкам, примут участие до 1,3 млн женщин.

В частности, марши пройдут в Лондоне, Сиднее, Калькутте, а также и более неожиданных регионах мира - например, в Ираке и Конго.

Организаторы подчеркивают, что принять участие в акциях может любой желающий, независимо от пола. В заявлении инициаторов марша также говорится, что его цель - привлечь внимание к правам женщин, представителей ЛГБТ-сообщества и других групп, страдающих от дискриминации. Также они предлагают дополнить конституцию США поправкой о равноправии.

Идея акции принадлежит пожилой жительнице Гавайских островов, которая через соцсети предложила знакомым выйти на улицу в знак протеста против Трампа. Основной марш пройдет в Вашингтоне на следующий день после вступления Трампа в должность, т.е. 21 января.

Критика в адрес Трампа стала особенно жесткой после обнародования записи произошедшего еще в 2005 году разговора, в котором миллиардер обсуждает свои отношения с женщинами в непристойной форме. Трамп признал подлинность записи и принес свои извинения.

За этим последовали сообщения о домогательствах миллиардера к женщинам, которые он категорически опроверг. На тот момент он был еще кандидатом в президенты США, и скандалы не помешали его уверенной победе на выборах.