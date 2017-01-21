Советник Эрдогана предложил создать зоны для беженцев в приграничных районах Сирии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В приграничных районах Сирии необходимо создать буферные зоны для бегущих от войны людей, заявил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ялчын Топчу.

"И коалиционным силам нужно взять их под защиту, не вынуждая их скитаться по всему миру", - сказал он в субботу в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24".

Я.Топчу также выразил надежду, что переговоры в Астане будут результативными и призвал мировое сообщество поддержать принятые в ходе обсуждений решения.

"Надеюсь, что принятые решения поддержат другие страны и окажут содействие в положительном решении сирийского кризиса", - заключил советник президента Турции.