В Астану на переговоры по Сирии прибыли делегации РФ, Турции и Ирана

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Делегации России, Турции и Ирана прибыли в Казахстан для участия в межсирийских переговорах в Астане.

"На данный момент в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана", - сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков в субботу вечером "Интерфаксу".

Он также рассказал, что в ночь на воскресенье ожидается приезд спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и глав делегаций сирийской оппозиции. "Сегодня ночью ожидается прибытие спецпосланника ООН де Мистуре, а также глав делегаций сирийской оппозиций", - заявил собеседник агентства.

Как отметили в МИД Казахстана, правительственная делегация Сирии прибудет в Астану 22 января. "Завтра прибудет делегация правительства Сирии", - сказал Жайнаков, отказавшись комментировать состав делегаций.

Как ожидается, международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Астане 23 и 24 января.