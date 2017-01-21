Главные новости
В миреСотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против ТрампаЭкономикаМинфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличнымиВ РоссииАртемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении
В мире

Госдеп США подтвердил участие в переговорах по Сирии в Астане посла в Казахстане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты на переговорах по Сирии в Астане будет представлять посол США в Казахстане Джорж Крол, сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.

В миреВ Астану на переговоры по Сирии прибыли делегации РФ, Турции и ИранаЧитать подробнее

"Мы приветствуем и ценим приглашение Казахстана для участия в переговорах в качестве наблюдателя. Учитывая инаугурацию президента и процессы по передаче власти, делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане. Соединенные Штаты будут представлены в лице нашего посла в Астане", - сказал Тонер, слова которого приведены в сообщении, распространенном посольством США в Астане.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в переговорах по Сирии в Астане США будет представлять глава дипмиссии США в Казахстане.

Тем временем, в Астану уже прибывают участники переговоров.

Как сообщил МИД Казахстана, в Астану прибыли представители России, Турции, Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, они уже провели неофициальную встречу.

Тем временем, ожидается, что в ночь на 22 января в Астану прилетит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и главы делегаций сирийской оппозиции. Прибытие представителей правительства Сирии ожидается в воскресенье.

Как ожидается, международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Астане 23 и 24 января.

Теги: Казахстан, Астана, Сирия, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против ТрампаСотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа
Участницы "марша на Вашингтон" обвиняют 45-го президента США в расизме и сексизмеПодробнее
Меркель высказалась за поиск компромисса с Трампом в экономике и военной сфереМеркель высказалась за поиск компромисса с Трампом в экономике и военной сфере
При этом канцлер Германии выразила уверенность в том, что трансатлантические отношения не утратят свою важность для США при новом президентеПодробнее
По меньшей мере 16 человек погибли в аварии школьного автобуса в ИталииПо меньшей мере 16 человек погибли в аварии школьного автобуса в Италии
Автобус с венгерскими школьниками врезался в опору эстакады и загорелсяПодробнее
Вице-канцлер Германии усмотрел намеки на национализм в речи ТрампаВице-канцлер Германии усмотрел намеки на национализм в речи Трампа
Зигмар Габриэль считает, что в выступлении нового президента США не хватало только выражений, которые в свое время использовал ГитлерПодробнее
Арестована министр культуры Южной КореиАрестована министр культуры Южной Кореи
Ее обвиняют в ведении черного списка деятелей культуры, которые критиковали президента страны Пак Кын ХеПодробнее
Задержанный во время инаугурации Трампа журналист телеканала RT освобожденЗадержанный во время инаугурации Трампа журналист телеканала RT освобожден
Корреспондента задержали вместе с участниками протестных акций в ВашингтонеПодробнее
Трамп подписал указ об изменениях в реформе здравоохранения ObamacareТрамп подписал указ об изменениях в реформе здравоохранения Obamacare
Также президент США подписал документы, позволяющие Мэттису и Келли принять присягуПодробнее
Джон Келли утвержден Сенатом на посту министра внутренней безопасности СШАДжон Келли утвержден Сенатом на посту министра внутренней безопасности США
До 2016 года Келли обучал военнослужащих и боролся с наркотрафиком в Южной и Центральной АмерикеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против ТрампаЭкономикаМинфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличнымиВ РоссииАртемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становленииВ миреМеркель высказалась за поиск компромисса с Трампом в экономике и военной сфере
Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа
Госдеп США подтвердил участие в переговорах по Сирии в Астане посла в Казахстане
Мужская сборная России по биатлону заняла третье место на этапе КМ в Италии
Вероятным представителем США на переговорах по Сирии в Астане станет посол в Казахстане
В Астану на переговоры по Сирии прибыли делегации РФ, Турции и Ирана
Меркель высказалась за поиск компромисса с Трампом в экономике и военной сфере
"Стройгазмонтаж" согласился построить железнодорожный подход к мосту в Крым
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи