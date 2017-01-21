Госдеп США подтвердил участие в переговорах по Сирии в Астане посла в Казахстане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты на переговорах по Сирии в Астане будет представлять посол США в Казахстане Джорж Крол, сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.

"Мы приветствуем и ценим приглашение Казахстана для участия в переговорах в качестве наблюдателя. Учитывая инаугурацию президента и процессы по передаче власти, делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане. Соединенные Штаты будут представлены в лице нашего посла в Астане", - сказал Тонер, слова которого приведены в сообщении, распространенном посольством США в Астане.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в переговорах по Сирии в Астане США будет представлять глава дипмиссии США в Казахстане.

Тем временем, в Астану уже прибывают участники переговоров.

Как сообщил МИД Казахстана, в Астану прибыли представители России, Турции, Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, они уже провели неофициальную встречу.

Тем временем, ожидается, что в ночь на 22 января в Астану прилетит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и главы делегаций сирийской оппозиции. Прибытие представителей правительства Сирии ожидается в воскресенье.

Как ожидается, международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Астане 23 и 24 января.