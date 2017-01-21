Замглавы СММ ОБСЕ будет патрулировать поселки в Донецкой области

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Александр Хуг проведет патрулирование в поселках Крутая Балка и Новгородское и оценит там ситуацию с безопасностью.

"В воскресенье, 22 января, Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой Балке и Новгородском, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения", - сказал журналистам представитель Миссии.

Ранее в субботу Хуг с коллегами посетил поселки Марьинка и Александровка под Донецком, где отметил нарушения режима прекращения огня, из-за которых невозможно наладить бесперебойную подачу газа в дома местных жителей.