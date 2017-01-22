Нецензурные высказывания Мадонны о Трампе показали по кабельному телевидению

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Певица Мадонна выступила с речью на марше женщин в Вашингтоне, в ходе которого позволила себе нецензурные высказывания в адрес президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press.

Мадонна находится в оппозиции к Трампу, поэтому приняла участие в женском марше, который завершился в центре Вашингтона. Похожие выступления прошли в ряде городов США. Участники акции обвиняют нового президента страны в расизме и сексизме.

Певица назвала момент инаугурации Трампа ужасающим. По ее словам, субботние марши - это начало революции, целью которой является борьба за сводобу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки". Президент США никак не высказался по этому поводу, но уже раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.

Телеканал CNN приостановил прямую трансляцию речи Мадонны из-за некоторых резких высказываний, однако целиком речь можно было увидеть на кабельных каналах.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась в минувшую пятницу.