Количество погибших при крушении поезда в Индии превысило 30 человек

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Как минимум 32 человека стали жертвами крушения поезда на востоке Индии, сообщила в воскресенье The Times of India .

Более ста человек пострадали, когда с рельсов сошел пассажирский состав из девяти вагонов. Авария произошла около 23:00 субботы по местному времени (примерно в 20:30 по Москве в штате Андхра-Прадеш неподалеку от станции Кунеру.

Ситуация с пострадавшими прояснится полностью, когда удастся извлечь заблокированных в вагонах людей.

Ранее сообщалось о 23 погибших.