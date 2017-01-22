Количество погибших при крушении поезда в Индии превысило 30 человек

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Как минимум 32 человека стали жертвами крушения поезда на востоке Индии, сообщила в воскресенье The Times of India.
Более ста человек пострадали, когда с рельсов сошел пассажирский состав из девяти вагонов. Авария произошла около 23:00 субботы по местному времени (примерно в 20:30 по Москве в штате Андхра-Прадеш неподалеку от станции Кунеру.
Ситуация с пострадавшими прояснится полностью, когда удастся извлечь заблокированных в вагонах людей.
Ранее сообщалось о 23 погибших.