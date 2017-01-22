МИД Казахстана назвал место проведения межсирийских переговоров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии будут проходить в Астане 23 января в отеле "Rixos" за закрытыми дверями, сообщил МИД Казахстана.

По данным казахстанского МИД, переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны. Завершение переговоров ожидается 24 января в 13:00.

"Заключительная конференция, если она состоится, запланирована на 14:00 24 января. Время может сдвигаться", - отмечается в сообщении МИД Казахстана.

По данным внешнеполитического ведомства Казахстана, свое участие в переговорах подтвердили: представители правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской оппозиции, Российской Федерации, Турецкой Республики, Ирана, США и специальный посланник ОНН по Сирии.

Как сообщалось, в Астану на данный момент прибыли делегации РФ, Ирана, Турции, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, делегация сирийской оппозиции. США на переговорах будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол.