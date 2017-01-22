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Экс-директор ЦРУ раскритиковал Трампа за его поведение в штаб-квартире спецслужбы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан подверг критике президента США Дональда Трампа после его визита в штаб-квартиру спецслужбы, передает в воскресенье Associated Press.

"Джон Бреннан глубоко опечален и зол самовозвеличиванием, которое проявил Дональд Трамп перед стеной-мемориалом, посвященной героям Управления. Бреннан говорит, что Трампу должно быть стыдно", - отмечается в заявлении, распространенным от имени представителя Бреннана Ника Шапиро.

"Выступая в субботу перед сотрудниками ЦРУ, стоя перед мемориалом погибшим сотрудникам, Дональд Трамп больше выглядел нацеленным на то, чтобы свести счеты со СМИ. Он ругал журналистов за освещение инаугурации и настаивал на том, что толпа (пришедшая на мероприятие - ИФ) была значительно больше, чем утверждали СМИ", - поясняет со своей стороны AP.

Теги: США, ЦРУ, Дональд Трамп
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