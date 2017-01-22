Трамп раскритиковал СМИ за освещение его инаугурации

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер резко раскритиковали СМИ за подход к освещению инаугурации президента 20 января. Трамп, выступая в ЦРУ, подтвердил, что около 1,5 миллиона человек слушали его инаугурационную речь. Некоторые СМИ ране сообщили, что присутствовавших было значительно меньше, обвинив президента в том, что он "не может считать".

"Я выступал и видел, что на площади (перед Капитолием - ИФ) было, как представлялось, около миллиона, или полутора миллионов человек", сказал Трамп на встрече с разведчиками. Он добавил, что некоторые СМИ "показывали площадь так, как будто там вообще никого не было, и заявили, что Дональд Трамп не умеет считать". "Да ладно, это все ничего, но это - ложь", - сказал президент. По его словам, передававшие неверные сообщения СМИ "были уличены" в этом, и они "дорого за это заплатят".

Спайсер на своем первом брифинге в Белом доме продолжил тему количества присутствовавших на инаугурационной речи Трампа. "Это была самая большая аудитория, которая присутствовала когда-либо на инаугурации", - сказал он, обвинив журналистов в "умышленно лживых сообщениях". "Попытки принизить энтузиазм народа на инаугурации позорны и лживы", - подчеркнул он, и покинул зал, не дав возможности журналистам по традиции задать вопросы.

В субботу в городах США прошли марши женщин, выступающих против нахождения Дональда Трампа на посту президента за "расизм и сексизм".