Сенат США устроит дебаты перед утверждением нового директора ЦРУ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сенат США в первый день президентства Дональда Трампа поддержал большинством голосов дебаты по кандидатуре Майка Помпео на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как передает корреспондент "Интерфакса", "за" идею проведения дебатов выступили 88 сенаторов, "против" - 8.

Ожидается, что шестичасовые дебаты по кандидатуре Помпео состоятся в понедельник.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп намерен в субботу, 21 января, посетить штаб-квартиру ЦРУ в Виргинии в том случае, если Сенат в пятницу поддержит кандидатуру Помпео в качестве директора разведывательного управления.