Атаку ИГ на Пальмиру назвали последней крупной акцией боевиков

По словам российского военно-дипломатического источника, вопрос теперь лишь в том, кто именно уничтожит остатки террористов в Сирии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") больше не будут способны на крупные наступательные операции в Сирии , сообщил "Интерфаксу" в воскресенье российский военно-дипломатический источник.

"Нынешние атаки ИГИЛ на Пальмиру, Дейр эз-Зор или Эль-Баб скоро останутся в памяти как действительно последние наступательные операции игиловцев в Сирии перед их уничтожением", - сказал источник.

"Главный вопрос сейчас только один - это снова сделают сирийцы при поддержке ВКС России или уничтожением террористов ИГИЛ займутся все реально заинтересованные в этом страны", - сказал источник.

В марте 2016 года армия Сирии при поддержке российской и сирийской военной авиации освободила Пальмиру от боевиков ИГ. С тех пор боевики предпринимали несколько попыток наступления на этот город, но были отбиты.

12 декабря 2016 года в Минобороны России рассказали, что сирийская армия оставила Пальмиру и заняла позиции на подступах к городу.

20 января 2017 года сирийское государственное телевидение сообщило, что боевики ИГ разрушили часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ Пальмиры. В частности, полностью разрушен фасад театра.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что сирийская армия не оставляет планов вернуть под контроль Пальмиру. Отвечая на вопрос, будут ли этому способствовать российские Вооруженные силы, Песков сказал: "Это нужно спрашивать у министерства обороны, но вы знаете, что российские военные продолжают помогать сирийцам в борьбе с терроризмом".