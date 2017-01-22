Турцию на переговорах по Сирии в Астане представил замглавы МИД

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Турецкую делегацию на межсирийских переговорах в Астане возглавляет Седат Онал.

"Делегации Турции и Ирана представлены на уровне замминистров иностранных дел. С турецкой стороны - Седат Онал, с иранской - Хусейн Джабери Ансари", - сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

По его словам, они присутствуют на трехсторонних переговорах делегаций России, Турции и Ирана, проходящих в Астане в данный момент. Также в них участвует директор Ближневосточного департамента МИД РФ Сергей Вершинин.

23 января в Астане стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией.