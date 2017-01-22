Делегация Дамаска прибыла в Астану на переговоры по Сирии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительственная сирийская делегация прибыла в Астану для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Да, правительственная делегация прибыла", - сказал он по телефону.

Жайнаков отказался комментировать, кто возглавляет делегацию Дамаска.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что правительственную делегацию Сирии возглавит постпред Сирии при ООН Башар Джаафар.

Как стало известно в воскресенье, делегация сирийской оппозиции в Астане состоит из 50 человек. Возглавил ее Мухаммед Аллюш - один из руководителей группировки "Джейш аль-Ислама".

23 января в Астане стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией.