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WikiLeaks попросила прислать ей налоговую декларацию Трампа

Советник президента США Келлиэнн Конуэй ранее заявила, что глава государства не будет публиковать документ, несмотря на петицию, набравшую больше 200 тысяч подписей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Организация WikiLeaks в воскресенье обратилась к своим подписчикам в твиттере, призвав их поделиться налоговой декларацией президента США Дональда Трампа, если у кого-то из них есть доступ к документу.

"Советник Трампа Келлиэнн Конуэй сегодня сказала, что Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию. Отправьте ее нам, чтобы мы это сделали", - говорится в посте.

Ранее представитель президента США заявила, что Белый дом не станет рассматривать петицию, размещенную на сайте We the People, несмотря на то, что она набрала уже больше 200 тысяч подписей. Конуэй заявила, что "людям нет дела" до этой информации, раз они проголосовали за Трампа. Гораздо важнее, как будут выглядеть собственные декларации американцев при новом президенте, подчеркнула она.

Петиция о публикации налоговой декларации была одной из первых после инаугурации Трампа. "Беспрецедентные экономические конфликты этой администрации должны быть прозрачны для американского народа, включая любые документы, которые могут выявить иностранное влияние и экономическую заинтересованность", - говорится в ней. По традиции, Белый дом может рассмотреть прошение, если его поддержали 100 тысяч человек, однако не обязан этого делать.

Трамп отказался обнародовать информацию об уплаченных налогах еще в ходе предвыборной кампании, нарушив тем самым многолетнюю традицию. Он объяснил это тем, что Налоговая служба США проводит аудит его доходов. Этот дало возможность сопернице Трампа, Хиллари Клинтон, обвинять его в уклонении от уплаты налогов. "Это потому, что я умный человек", — отвечал на этот выпад Трамп в интервью The Los Angeles Times.

Теги: WikiLeaks, Дональд Трамп, США
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