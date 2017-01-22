В мире

Более 1 млн человек участвовали в акциях против президента Трампа в США

Самый массовый митинг состоялся в Вашингтоне: в американской столице на улицы вышли почти 600 тысяч человек

Более 1 млн человек участвовали в акциях против президента Трампа в США
Участники акции в Вашингтоне
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Более 1 млн человек вышли на улицы США накануне, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, передает в воскресенье телеканал CNN.

При этом в сообщении телеканала отмечается, что данные основаны на официальных цифрах правоохранительных органов. Сами организаторы перед стартом акции говорили, что по всему миру на улицы могут выйти до 2,2 млн человек.

Кроме того, отмечает CNN, в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 тыс. человек.

По данным CNN, другие столь массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.

Так, по данным СМИ, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на улицы вышли минимум по полмиллиона человек недовольных новым президентом США.

Среди участников были многие звезды кино и музыки, включая актрис Шарлиз Терон, Джессику Честейн, Скарлетт Йоханссон? Джулию Робертс и других. Некоторые из них перед выборами обещали эмигрировать в Канаду в случае победы Трампа, но потом передумали.

Кроме того, так называемые "марши женщин", в которых принимали участие и мужчины, прошли накануне и во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других.

Теги: США, Дональд Трамп, Вашингтон
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