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Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции

По их мнению, не продавший свою компанию президент США продолжает получать доходы от сделок с иностранными государствами

Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вашингтонская группа правозащитников готовит иск против президента США Дональда Трампа в связи с якобы имевшим место нарушением конституции, сообщает в понедельник CNN.

В иске, который организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) планирует подать в суд Нью-Йорка в понедельник, говорится, что Трамп нарушает статью конституции, запрещающую ему получать деньги и ценности от иностранных правительств.

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"Мы не хотели, чтобы до этого дошло. Мы надеялись, что президент Трамп предпримет необходимые шаги, чтобы избежать нарушений конституции прежде, чем занять этот пост", - приводит телеканал заявление авторов иска. "Нарушения конституции очень серьезные, поэтому мы вынуждены прибегнуть к юридическим действиям", - отметили истцы.

Суть претензий CREW к президенту заключается в том, что он до вступления в должность не продал свои активы, хотя и отошел от руководства компанией. По их мнению, то, что Трамп получает доходы от своей корпорации, которая ведет дела с иностранными государствами, и является нарушением главного закона страны.

На пресс-конференции 11 января советник Трампа по налогам Шери Диллон подробно выступала на тему конфликта интересов. Она сообщила, что Трамп разрывает все связи с Trump Organization. "Полный отказ от руководства компанией, отсутствие сделок с иностранными государствами, одобрение сделок специалистом по этике, информационные ограничения - все это поможет разделить президентство Трампа и Trump Organization", - сказала она. Диллон добавила, что это позволит ему "сосредоточиться на управлении страной".

Руководство компанией передано двум сыновьям Трампа - Эрику и Дону. Продавать компанию миллиардер считает нецелесообразным.

Инаугурация Дональда Трампа

13 фотографий
Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурацииЦерковная служба в преддверии церемонии инаугурации в церкви св. Иоанна в ВашингтонеБарака Обама с женой Мишель перед встречей избранного президента США Дональда Трампа в Белом домеБывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурацииВице-президент США Майк Пенс прибывает на церемонию президентской инаугурацииПрезидент США Дональд Трамп и бывший президент США Барак Обама
Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурации
Теги: США, Дональд Трамп
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