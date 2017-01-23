Переговоры по Сирии в Астане пройдут за закрытыми дверями

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Представители средств массовой информации смогут попасть только на открытие переговоров по Сирии в Астане, основная часть переговоров будет проходить за закрытыми дверями, сообщил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

"Представители СМИ будут допущены к фото, и видео съемки только на начало переговоров, так как их содержательная часть, что очевидно, будет проходить в закрытом режиме", - сказал Василенко на пресс-конференции в понедельник в Астане.

23 января в Казахстане стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией.