Завершилось обсуждение деталей предстоящих межсирийских переговоров в Астане

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Встреча делегаций России, Турции и Ирана в преддверии межсирийских переговоров в Астане завершилась, передает корреспондент "Интерфакса".

Переговоры продолжались более пяти с половиной часов.

Ранее сообщалось, что на встрече стороны собирались выработать документ, который будет предложен участникам межсирийских переговоров в Астане

Как заявил замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари, на данный момент непонятно, состоятся ли прямые переговоры между правительством и оппозицией Сирии, или они будут опосредованными.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев уточнил, что формат переговоров между правительством и оппозицией Сирии, которые стартуют 23 января в Астане, пока не определен.

"Формат встречи, намеченной на завтра, до сих пор находится в стадии обсуждения, мы поставим вас об этом в известность завтра", - сказал он журналистам в воскресенье.

"Могу сказать - с учетом того, что продолжается согласование различных аспектов завтрашнего мероприятия - что оно начнется в 13 часов по местному времени", - добавил он.

"Будут представлены, помимо делегаций стран-гарантов в лице России, Ирана и Турции, делегация во главе со спецпредставителем генерального секретаря ООН господина де Мистуры, а также будет присутствовать в качестве наблюдателя посол США в Казахстане", - добавил он.