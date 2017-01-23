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Делегациям правительства Сирии и оппозиции пока не удалось договориться в Астане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сближения позиций между правительством и оппозицией Сирии на переговорах в Астане пока нет, но по итогам страны-участницы встречи в столице Казахстана планируют разработать документ общего характера. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Сближения позиций (правительства и оппозиции Сирии - ИФ), разумеется, нет. Пока нет", - сказал собеседник агентства.

"По итогам планируется подписание документа общего характера", - отметил он.

Глава делегации оппозиции Мухаммед Аллуш сообщил, что представители вооруженной оппозиции и правительства Сирии ведут переговоры, будучи в разных комнатах. "Мы сидим в двух комнатах",- сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, являются ли переговоры в Астане прямыми.

Тем временем, участники переговоров расходятся на обед по отдельности, затем переговоры будут продолжены, сообщил источник, близкий к переговорам. Ранее ряд делегаций - участниц переговоров по Сирии в Астане покинули зал заседаний.

Международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет 23 и 24 января.

Теги: Казахстан, Астана, Сирия
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