Оппозиционеры пригрозили бороться против Дамаска в случае провала переговоров

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сирийская оппозиция готова продолжить борьбу с Дамаском, если сторонам в Астане не удастся договориться о прекращении огня, заявил член делегации оппозиции Иссам Эльрейс.

"Если не удастся договориться о полном прекращении огня в Сирии, мы снова будем сражаться. Мы посредники, мы все профессионалы. Некоторые из нас - доктора, инженеры. Мы сражаемся и представляем революцию в Сирии", - заявил Эльрейс на брифинге в отеле Rixos, где проходят межсирийские переговоры.

Глава делегации правительства Сирии Башар аль Джаафари считает, что оппозиция, представленная на переговорах в Астане, ведет себя вразрез с достигнутыми ранее договоренностями.

"Мы так думали (что они легитимны - ИФ), пока не зашли в переговорную комнату и не услышали их позиции. Страны-гаранты обещали, что они будут себя нормально вести, но это не так", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считает ли он делегацию оппозиции на переговорах в Астане легитимной.

"Они действуют тем образом, который не соответствует договоренностям", - подчеркнул он.

Ранее представитель Свободной сирийской армии Усама Абу Зейд сообщил, что переговоры между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией в Астане будут непрямыми. Он добавил, что решение о подобном формате было принято Россией и Турцией.

Как отметил источник, на них присутствуют делегации стран гарантов: России, Турции, Ирана и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет 23 и 24 января.