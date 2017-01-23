В Астане начались межсирийские переговоры

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Межсирийская встреча в Астане началась. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к делегации одной из стран - гарантов перемирия.

Собеседник агентства не смог уточнить, являются ли переговоры между представителями Дамаска и вооруженной оппозиции прямыми.

Ранее представитель Свободной сирийской армии Усама Абу Зейд сообщил, что переговоры между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией в Астане будут непрямыми. Он добавил, что решение о подобном формате было принято Россией и Турцией.

Как отметил источник, на них присутствуют делегации стран гарантов: России, Турции, Ирана и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Остальных участников пока ждут. Как ожидается, международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет 23 и 24 января.

В посольстве Ирана в Казахстане ранее уточняли: "Целями повестки дня переговоров является укрепление перемирия, эффективное противостояние терроризму и проведение сирийского диалога между представителями сирийского правительства и оппозиции, для подготовки к достижению политическим решениям по сирийскому кризису".