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Сенат США поддержал кандидатуру Майка Помпео на пост директора ЦРУ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео на пост директора Центрального разведывательного управления.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование пока продолжается, но необходимое число голосов уже набрано: "за" проголосовал 53 сенатора из 100, "против" - 16.

М.Помпео в 1986 году закончил Военную академию США в Вест-Пойнте, с 1986 по 1991 годы он служил в армии Соединенных Штатов. Затем занимался частным предпринимательством, основал компанию Thayer Aerospace.

В 1994 году он получил степень доктора права в Гарвардском университете.

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