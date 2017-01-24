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Польский МИД рассказал о секретных тезисах перехода к пророссийской политике

Правительство Польши рассчитывало начать сближение с Россией в 2008 году

Польский МИД рассказал о секретных тезисах перехода к пророссийской политике
Глава совета министров Польши Дональд Туск (слева) и президент России Владимир Путин в 2008 году
Фото: ТАСС, Михаил Климентьев

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассекретил документ начала 2008 года, содержавший тезисы смены курса внешней политики страны на пророссийскую, сообщило во вторник агентство PAP.

Документ, зарегистрированный 4 марта 2008 года, называется "Тезисы о политике Республики Польша в России и на Украине". Он был подписан главой департамента восточной политики МИД Ярославом Браткевичем. Тогда о бумаге знали четыре человека, включая прежнего министра иностранных дел Радослава Сикорского.

Тезисы предполагали смену политики тогдашнего премьер-министра Дональд Туска с проукраинской на пророссийскую, так как, по мнению польских специалистов, Россия исчерпала возможности для расширения военного влияния на запад и испытывала серьезные проблемы в странах СНГ: в Грузии и на Украине. Авторы тезисов отметили, что перемена внешнеполитического курса могла бы стать предметом торга со странами Запада.

Документ был рассекречен в октябре 2015 года, однако о нем не было известно прессе.

Теги: Россия, Польша
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