В Кремле назвали размещение в Польше американских танков угрозой безопасности России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Размещение в Польше американских танков и бронетехники является угрозой интересам и безопасности России, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", - сказал Песков.

"Тем более, что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе", - заявил пресс-секретарь президента, отметив, что "это даже не европейское государство".

По его словам, "любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно".

Ранее агентство EFE сообщило, что речь идет о размещении в Польше 3 тыс. военнослужащих и примерно 80 танках. Еще около тысячи военнослужащих уже находятся на польской территории.

В дальнейшем бойцы бригады США проведут серию учений на польской территории, после чего, как ожидается, будут дислоцированы в нескольких странах: Польше, Болгарии, Румынии и в странах Балтии.