Главные новости
В миреАдминистрация Обамы перевела Палестинской автономии более $200 миллионовВ миреПольский МИД рассказал о секретных тезисах перехода к пророссийской политикеВ миреКомитет сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря
В мире

Администрация Обамы перевела Палестинской автономии более $200 миллионов

Аппарат уходящего президента воспользовался шумихой из-за инаугурации Дональда Трампа

Администрация Обамы перевела Палестинской автономии более $200 миллионов
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас (слева) и бывший президент США Барак Обама
Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Администрация бывшего президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перевела властям Палестинской автономии $221 миллион, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Такое решение требует одобрения Конгресса, и республиканское большинство было против выделения денег для палестинцев. Для того, чтобы реализовать замысел и соблюсти формальности, администрация Обамы направила конгрессменам письменное уведомление о таком решении в минувшую пятницу за несколько часов до конца своей работы. Это было 20 января, день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Кроме крупного перевода Палестинской автономии, аппарат выделил $6 миллионов на внешние дела, в их числе $4 миллиона на программы, связанные с изменением климата, и $1,25 миллиона на различные подразделения ООН.

Вероятно, перевод такой суммы Палестине вызвал сильное недовольство отдельных конгрессменов и лично Дональда Трампа, который пообещал выступить надежным союзником Израиля, который конфликтует с палестицами.

Теги: США, Израиль, Палестина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Польский МИД рассказал о секретных тезисах перехода к пророссийской политикеПольский МИД рассказал о секретных тезисах перехода к пророссийской политике
Правительство Польши рассчитывало начать сближение с Россией в 2008 годуПодробнее
Комитет сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаряКомитет сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря
Бывший нефтяной магнат должен будет пройти голосование полного состава сенатаПодробнее
Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерстваТрамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства
Ранее Трамп называл заключенное при Обаме соглашение катастрофическим для СШАПодробнее
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституцииАктивисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
По их мнению, не продавший свою компанию президент США продолжает получать доходы от сделок с иностранными государствамиПодробнее
Трамп в первые дни у власти сосредоточится на вопросах торговли и иммиграцииТрамп в первые дни у власти сосредоточится на вопросах торговли и иммиграции
Первым иностранным политиком, с которым встретится новый президент США, станет премьер Великобритании Тереза МэйПодробнее
Контрразведка США провела расследование связей советника Трампа с РФКонтрразведка США провела расследование связей советника Трампа с РФ
WSJ узнал о проверках, связанных с контактами Майкла Флинна с послом России в ВашингтонеПодробнее
Samsung назвала официальную причину возгораний Galaxy Note 7Samsung назвала официальную причину возгораний Galaxy Note 7
Как и предполагалось, проблемы были вызваны особенностями конструкции аккумуляторов, а также недочетами в процессе сборкиПодробнее
Хакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"Хакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"
Позже пост о "ракетном ударе по США" был удален; газета утверждает, что он был опубликован без авторизации и обещает провести расследованиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 января6 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Инаугурация Дональда Трампа13 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАдминистрация Обамы перевела Палестинской автономии более $200 миллионовВ миреПольский МИД рассказал о секретных тезисах перехода к пророссийской политикеВ миреКомитет сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаряСпортИсполнительный директор "Формулы-1" ушел со своего поста
Администрация Обамы перевела Палестинской автономии более $200 миллионов
Australian Open в одиночных разрядах остался без россиян
Россия, Турция и Иран собрались зафиксировать совместное намерение бороться с ИГ
Польский МИД рассказал о секретных тезисах перехода к пророссийской политике
Новый глава Пентагона поговорил по телефону с генсеком НАТО
Сенат США поддержал кандидатуру Майка Помпео на пост директора ЦРУ
Эстонский премьер рассказал о возможностях решения проблемы неграждан
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи