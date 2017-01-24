Комитет сената США отложил рассмотрение двух представленных Трампом кандидатур

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет по энергетике и природным ресурсам американского сената отложил рассмотрение выдвинутых президентом Дональдом Трампом кандидатур Райана Зинке на пост министра внутренних дел США и Рика Перри на должность министра энергетики.

"Комитет объявляет, что встречи (с кандидатами - ИФ) переносятся до последующего уведомления", - говорится в размещенном на сайте комитета сообщении.

Причины переноса не оглашаются. Ранее Трамп обращался к сенаторам с призывом ускорить рассмотрение выдвинутых им кандидатур на министерские посты, чтобы "ускорить работу на благо народа".

В ночь на вторник сенат утвердил на пост директора ЦРУ Майка Помпео, а профильный комитет сената одобрил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.