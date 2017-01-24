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Комитет сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

Бывший нефтяной магнат должен будет пройти голосование полного состава сената

Комитет сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря
Рекс Тиллерсон
Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, сообщила во вторник BBC News.

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Таким образом он допущен к процедуре одобрения сенатом, большинство в котором составляют республиканцы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", голосованию предшествовали горячие дискуссии, в итоге за Тиллерсона проголосовали 11 сенаторов, 10 выступили против. Перед этим кандидатуру Тиллерсона раскритиковал сенатор от штата Техас Марк Рубио. По его мнению, бывший бизнесмен будет проводить слишком мягкую политику в отношении России. На собеседовании перед сенаторами Тиллерсон отказался назвать президента России Владимира Путина военным преступником и слабо осуждал нарушения прав человека в Саудовской Аравии и на Филиппинах.

Процесс голосования пришлось прервать из-за того, что не все сенаторы явились на голосование из-за непогоды, которая обрушилась в понедельник на восточный берег США. Из-за порывистого ветра и проливных дождей многие рейсы задерживались, и поезда опаздывали. В течение примерно получаса комитет ожидал прибытия сенатора-республиканца из Огайо Роба Портмана. Он извинился перед членами комитета за опоздание и выступил за кандидатуру Тиллерсона. Таким образом, его голос стал решающим.

Ранее Тиллерсон возглавлял совет директоров техасской нефтяной компании Exxon Mobil. Сейчас ему 64 года.

В России ожидают, что будущий госсекретарь будет тверд в отстаивании позиции США, но надеются, что он способен выслушать аргументы другой стороны. На Западе Тиллерсона называют другом России, а также Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина. Руководя Exxon Mobil он действительно налаживал контакты с Россией и получил Орден Дружбы. При этом Тиллерсон осудил присоединение Крыма к России.

Теги: США, Рекс Тиллерсон
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