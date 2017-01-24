Комитет сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, сообщила во вторник BBC News .

Таким образом он допущен к процедуре одобрения сенатом, большинство в котором составляют республиканцы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", голосованию предшествовали горячие дискуссии, в итоге за Тиллерсона проголосовали 11 сенаторов, 10 выступили против. Перед этим кандидатуру Тиллерсона раскритиковал сенатор от штата Техас Марк Рубио. По его мнению, бывший бизнесмен будет проводить слишком мягкую политику в отношении России. На собеседовании перед сенаторами Тиллерсон отказался назвать президента России Владимира Путина военным преступником и слабо осуждал нарушения прав человека в Саудовской Аравии и на Филиппинах.

Процесс голосования пришлось прервать из-за того, что не все сенаторы явились на голосование из-за непогоды, которая обрушилась в понедельник на восточный берег США. Из-за порывистого ветра и проливных дождей многие рейсы задерживались, и поезда опаздывали. В течение примерно получаса комитет ожидал прибытия сенатора-республиканца из Огайо Роба Портмана. Он извинился перед членами комитета за опоздание и выступил за кандидатуру Тиллерсона. Таким образом, его голос стал решающим.

Ранее Тиллерсон возглавлял совет директоров техасской нефтяной компании Exxon Mobil. Сейчас ему 64 года.

В России ожидают, что будущий госсекретарь будет тверд в отстаивании позиции США, но надеются, что он способен выслушать аргументы другой стороны. На Западе Тиллерсона называют другом России, а также Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина. Руководя Exxon Mobil он действительно налаживал контакты с Россией и получил Орден Дружбы. При этом Тиллерсон осудил присоединение Крыма к России.