СМИ сообщили о лидерстве Амона на праймериз социалистов во Франции

Избирательные участки закрылись, явка была выше, чем в первом туре

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Голосование во втором туре предварительных выборов французской соцпартии по избранию кандидата в президенты Франции завершилось в воскресенье в 19:00 местного времени (21:00 мск), объявил Национальный организационный комитет.

"К 17:00 (19:00 мск) число проголосовавших превысило явку первого тура 22 января", - сообщил в эфире телеканала i-tele председатель комитета Кристоф Боргель.

По данным Национального организационного комитета первичных выборов социалистов, к 17:00 местного времени явка составила почти 1,4 млн избирателей.

Эти сведения опубликованы по итогам трех четвертей избирательных участков из общего числа 7,5 тыс. По подсчетам i-tele, превышение составило 22,8% по сравнению с первым туром.

Во втором туре праймериз соцпартии во Франции победу одерживает бывший министр образования Бенуа Амон, предваряя официальное объявление, сообщили в воскресенье вечером бельгийские СМИ.

"Бенуа Амон подтверждает статус лидера", - говорится в публикации Le Soir со ссылкой на экзит-полы.

Согласно опросам, отмечает "Суар", Б.Амон должен в результате выборов набрать 58-60 % голосов избирателей, симпатизирующих социалистам, и значительно обойти своего соперника - экс-премьера Франции Манюэля Вальса.

Окончательные результаты ожидаются между 20:15 и 20:45 местного времени (22:15-22:45 мск).